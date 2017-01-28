Оперная певица Мария Максакова объяснила, почему отменила выступление

Оперной певице Марии Максаковой пришлось отменить выступление, но она смогла объяснить причины. Артистка отменила спектаклю в «Мариинке» из-за скандала вокруг депутата Дениса Вороненкова, который приходится ей супругом. Имя мужа Максаковой на слуху, говорят о нем нехорошее, потому певица решила уйти из политики и отменить спектакль.

Из политики Мария Максакова уходит насовсем – слишком это грязное дело, марать себя перед аудиторией оперная певица не хочет. «Пиковую даму», запланированную на 30 января, театр отменил, Максакова не брала трубку и не подпускала к себе журналистов. «Мариинка» отметила, что не собирается расторгать контракт с Марией Максаковой, но надо понять, что у нее не лучшие времена. Артистку вызывали в Генпрокуратуру в Киеве, ей пришлось свидетельствовать по делу госизмены президента Украины Виктора Януковича. Денис Вороненков сам вышел на нынешнюю Генпрокуратуру Украины и заявил, что Януквич пригласил в свою страну «российские войска», которые на Донбассе никто не видел. У СК РФ напротив – имеются вопросы к господину Вороненкову по делу о хищении строения.

Ранее украинские СМИ писали, что «единоросска» Мария Максакова переехала жить в Киев из Москвы, но Россию регулярно навещает. Ее супруг, член КПРФ, видимо, тоже переехал в Украину, не из политических соображений, а чтоб спрятаться от российского правосудия. Его обвиняют в рейдерском захвате здания в центре Москвы.