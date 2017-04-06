Определены страны с наименьшим и наибольшим количеством курильщиков

Журнал Lancet опубликовал статью, где представил данные по курильщикам в разных странах мира: их количество на планете достигло 1 миллиарда человек. По итогам исследования, на планете Земля каждый четвертый представитель мужского пола и каждая двадцатая представительница прекрасного пола курит.

Исследователи заявили, что с каждым годом число курильщиков значительно увеличивается. Если сравнивать количество людей, которые бросили употреблять никотин, то их ежегодно на много меньше, чем людей, которые начали употреблять. И это катастрофа. По словам Эммануэла Гакиду, работающего исследователем в университете США, меры по борьбе с курением дают свои плоды, но необходимо разрабатывать и внедрять новые методы, направленные на борьбу с курением.

По итогам исследования, больше всего курят в азиатских странах, среди которых лидерами являются Китай и Индия. Здесь наибольшее количество курящих мужчин. Наибольшее же количество курящих женщин в США, а также в Китае и Индии. Общее количество курящих на планете достигает 1 миллиарда людей.

Правда, как отмечают исследователи, не все так плохо. Есть около 30 стран мира, где число курильщиков значительно снизилось. И лидером среди них является Бразилия.