Европейскому вещательному союзу надоело смотреть, как Украина издевается над Юлией Самойловой. Киев потеряет право проводить у себя «Евровидение», если именно это певица не будет впущена на территорию страны.

Организатора песенного конкурса полностью устраивает кандидат «Первого канала» и ее песня про горящее пламя. Серьезное заболевание спины не мешает Юлии иметь ангельское личико, огромный талант и веру в себя и свою победу. ЕВС не спорит, что в 2017 году Украина – хозяйка конкурса, но над «хозяйкой» имеются свои «хозяева». Если в отношении девушки Киев применил санкции за концерты в Крыму, то и на него быстро найдутся санкции. Самойлова нравится гендиректору ЕВС госпоже Ингрид Делтенере, она буде отстаивать конкурсантку даже на переговорах с Петром Порошенко, который может своим указом отменить постановление СБУ и возобновить его уже после отъезда Юлии из Киева. Отдельной строкой будет идти безопасность колясочницы и условия для ее комфортного проживания. Несмотря на то, что госпожа Делтенере уходит в отставку с должности в этом году, у нее пока есть власть ставить требования Украине.

Из-за высокой политизированности аполитичного песенного конкурса все больше тех, кто стоял у его истоков, уходят в отставку. Песня должна сближать, а не делать друзей врагами. Чтоб эта тенденция прекратилась, Украине дали время подумать о Юлии Самойловой и принять единственно верное решение. Иначе Юлия поедет в следующем году на «Евровидение» и не в Украину, Украину на какое-то время от конкурса, а конкурс в другую европейскую страну.