«Оскар 2017»: результаты церемонии и самые красивые пары американского шоу-бизнеса

Церемония «Оскар» — не только большой конкурс для американских режиссеров и актеров, но возможность вращаться в кругу «цвета» шоу-бизнеса. На достоинства и недостатки представленных фильмов обращают внимание, но не меньшему вниманию подвергаются сами звезды и их личная жизнь. О том, кто с кем пришел, кто как оделся и как себя ведет, судят СМИ Америки, и никто из творческих людей не хочет читать о себе разгромную статью.

Считается, что «Оскар» — такая церемония, куда со «спутником» из эскорт-агентства не явишься, потому звезды приходят или парами, или в одиночестве. А если парами, то в семье или совместном проживании актера все хорошо, или же пара зачем-то старается выглядеть счастливой. Вторая задача звезд, пришедших с женами или подругами – одеть спутницу максимально стильно и со вкусом. Прекраснейшие актрисы читают о себе не хвалебные статьи, а пасквили, хоть раз неуместно одевшись. Амалия Уорнер, супруга Джейми Дорнана, выглядела на все сто: все относятся предвзято к женщине, которая с «Кристианом Греем» из «На 50 оттенков темнее» не в кино, а в жизни. Пресса писала, что Амалия чуть не запретила мужу играть во второй части «садо-мазо эротики», но супруги справились. И все равно нашлись те, кто считает, что жена звезды одета «кукольно» и выглядит беременной.

Из гостей церемонии «Оскар» прессу особенно «зацепили» певцы Стинг и Джастин Тимберлейк со своими половинками. Стинг и его жена Труди Стайлер хорошо смотрелись и выглядели. Муж в элегантном костюме с шарфиком вел под руку не менее элегантную жену в белом платье. Они вместе 33 года и ссориться не собираются. У Тимберлейка и его жены Джессики Бил все было иначе: певец вел себя как ребенок, а жена за него краснела. Зато нарядилась она в золотое, как царица Египта. Громких скандальных ситуаций, связанных с прозрачными «голыми» платьями, на церемонии не было.