Отдых май 2017: сколько выходных предусмотрено на майские праздники

Жители РФ уже планируют свой отдых в мае 2017, поэтому все чаще актуальным становится вопрос, какие дни в этом месяце нерабочие. Министерство труда ранее разработал производственный календарь на 2017 год, в котором отражены все выходные дни текущего года.

По традиции майские торжества приносят жителям России не только солнечную, теплую погоду, но и дополнительный отдых. На следующий месяц, исходя из производственного календаря, ожидаются выходные, по количеству не меньше, чем в прошлом году.

Начало мая порадует тремя нерабочими днями. Так 1 мая, который признан в стране государственным праздником, считается выходным днем, а так как праздник выпадает на понедельник, отдых начнется с 29 апреля. Стоит уточнить, что 28 апреля является обычным трудовым днем, он не считается предпраздничным.

Еще одна волна праздников приходится на День Победы, здесь предусмотрено четыре выходных, которые начнутся 6 мая. Исходя из постановления российского правительства, подписанного в августе прошлого года, на 8 мая выполняется перенос выходного дня с субботы 7 января. Возвращение после праздников к работе запланировано на 10 мая.

Отмечается, что после праздников россиян ждет 16 дней, которые они должны будут провести на работе, занимаясь своими прямыми обязанностями. По традиции майские праздники проходят на природе, синоптики прогнозируют хорошую, солнечную погоду в эти дни.