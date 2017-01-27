Откуда взялся мем «Ждун» в России и что он значит?

Новый мем «Ждун» стал очередным хитом социальных сетей. Изображение странного существа, с виду похожего на гигантское насекомое или бактерию, заполонило отечественный Интернет. А пришел забавный мем в Россию из Нидерландов.

Странное существо пользователи Интернета называют «Ждуном». Однако, как выяснилось, во всем этом есть достаточно глубокий подтекст. Оказывается, «Ждун» был так назван не случайно, а появился он вовсе не в России, а в Голландии.

В местном голландском университете появилась соответствующая скульптура. Ее автором стала местная художница Маргрит ван Бриворт. Она рассказала, что скульптура представляет собой помесь насекомого и слона. Суть скульптуры заключается в том, что Маргрит работала над научным проектом, но решила не углубляться в научные исследования и изобразить сцену из бытового случая. «Ждун» символизирует собой пациента, ожидающего прием врача в больничной очереди.

Впрочем, российские интернет-пользователи увидели в «Ждуне» другой подтекст. Россияне ассоциируют странную скульптуру с бухгалтерией. Кому впервые пришла такая необычная и странная мысль, неизвестно, но мем распространился по всему Рунету.

Пользователи Сети представляют «Ждуна» в образе типичного бухгалтера, который не так хорошо разбирается в цифрах и компьютере, и вечно что-то путает.