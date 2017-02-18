Откуда взялся Ждун в офисе «Почты России» и на что он старался намекнуть

Забавный Ждун явился в офис «Почты России» недалеко от станции Бауманской как бы намекая: посылку или покупку из интернета придется ждать очень долго. Откуда пришел неизвестный в костюме Ждуна – так и не выяснили, но работницы «обновленной «Почты России» не растерялись. Они заявили, что на открытие программы «Почта без очередей» пришел символ старой почты, изжившей себя, а сейчас все будет иначе.

Главу «Почты России» Ждуном не напугаешь, как раньше его не пугали «фотожабы» с Карлсоном, Черепахой и Ленивцем из «Зверополса». Но ясно одно: на презентацию нового офиса «ПР» сами работники аниматора не заказывали, тем более в костюме такого толка. Активиста даже не хотели запускать в офис с его провокацией, но наличие большого количества прессы заставили сотрудников «Почты» улыбаться и делать вид, что так и надо. Дмитрий Страшнов намекнул, что символ старой почты пришел, но как всегда опоздал. Он поймет, что теперь все по-другому: с прежней почтой Россия расстается навсегда. А пока «прекрасный Ждун» пусть посидит и погреется.

Личность человека, который решил выразить недовольства «Почтой России», а так же засомневаться в положительных изменениях, так и не установили. Хотя «Почта» перешла к новой кадровой политике, изменила работу с физическими лицами, многие процессы будут теперь выполнять компьютеры. Дадут ли результаты конкуренция со стороны частных почтовых компаний и такой «тонкий троллинг» — покажет время.