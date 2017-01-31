Отмена занятий в школах Мордовии на сегодня: ученики начальной школы вновь остаются дома

В Мордовии вновь отменили занятия из-за сильных морозов. Погодные условия позволили некоторым ученикам остаться на «дополнительные зимние каникулы». Однако уроки отменили не во всех школах региона и не для всех возрастных категорий.

Саранск и еще одиннадцать субъектов Республики подпали под решение властей Республики Мордовия об отмене занятий в общих образовательных учреждениях сегодня, 31 января. Уроки отменяются только для учеников начальных классов – с первого по четвертый классы.

А вот средняя и старшая школы занятия проведут в плановом режиме во всех районах и во всех школах области.

Таким образом, начало недели в Мордовии выдалось «удачным» для некоторых местных школьников. Уже второй день подряд в регионе отменяют занятия из-за погодных условий.

Погода в Республике Мордовия сегодня, 31 января, относительно теплая. На данный момент средняя температура по региону -21 градус. При достаточно сильном ветре, скорость которого составляет около 10 км/час, фактические ощущения мороза усиливаются. В таких условиях ученики начальных классов имеют право не идти на занятия.

Как и предсказывали метеорологи, погода в Мордовии стабилизируется – в регионе плавно теплеет. Уже завтра предсказывается серьезное потепление на 5-8 градусов в среднем.