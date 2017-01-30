Отмена занятий в школах Мордовии на сегодня: власти полностью отменили уроки в одиннадцати районах Мордовии

В Мордовии местные власти решили отменить занятия для местных школьников. В городе Саранске, а также в некоторых других населенных пунктах региона, в некоторых школах занятия отменены для всех без исключения классов. Повсеместно по региону занятия отменены для учеников начальной школы – с первого по четвертый классы включительно.

Еще в одиннадцати районах Мордовии занятия отменены во всех классах местных школ – с первого по одиннадцатый. Причиной отмены занятий в школах стали погодные условия. Сегодня, в понедельник 30 января, в Мордовии средняя температура воздуха составляет -20 градусов по Цельсию. Фактическое ощущение мороза усиливает относительно сильный ветер.

По прогнозам гидрометцентра, сегодняшние холода в Республике Мордовия плавно перейдут в относительное тепло на протяжении текущей недели. Поэтому вероятность отмены занятий завтра и в последующие дни достаточно низкая.

Отмена занятий в школах предусматривает дистанционное обучение школьников. Ученики, оставшиеся дома, «догоняют» учебную программу, выполняя задания в удаленном режиме. Выполненная работа отправляется на проверку педагогам, а те выставляют оценки в онлайн-дневники. Таким образом, контролировать учебный процесс учителя могут даже в период отмененных уроков. А родители школьников также имеют доступ к онлайн-дневникам.