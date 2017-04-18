Отставка Евгения Кувайшева с поста главы Свердловской региона была одобрена президентом РФ В. Путиным. На данный момент, Кувайшев назначен временно исполняющим обязанности губернатора, вплоть до выборов в сентябре 2017 года. Высокие полномочия он сложил с себя добровольно.

По распоряжению президента РФ В. Путина, бывший глава Свердловской области Евгений Кувайшев назначен врио губернатора этого региона. До этого он добровольно отказался от губернаторских полномочий. Путин эту отставку одобрил.

По сообщению ИА ТАСС, Е.Кувайшев направил в адрес президента благодарность за назначение на новую должность и высказаное доверие. Он пообещал приложить все силы, чтобы его оправдать. Также бывший губернатор отметил, что назначение ВрИО является высокой оценкой его работы на поприще главы региона, а также высокой оценкой всех свердловчан, которые последние несколько лет упорно трудились на благо родной земли.

Кувайшев заверил президента, что его главной задачей на данный момент является вывод Свердловской области в тройку лидеров среди субъектов федерации. Он рассчитывает, что одобренная правительством программа “Пятилетка развития”, разработанная для быстрого рывка области вперед, понравится всем свердловчанам. Жители региона совместно с руководством могут и должны сделать свою область еще более сильной, комфортной для жизни, а также конкурентоспособной.

Напомним, что обязанности временного главы Свердловской области, В. Кувайшев будет исполнять до сентября 2017 года, когда в регионе пройдут выборы нового губернатора. Если бы он не отказался досрочно от должности главы региона, их срок истек бы в мае этого года.