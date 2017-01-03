Охотницу за миллионерами подняли на смех: девушке посоветовали поработать над внешним видом

На программу «Прямой эфир» пригласили необычную героиню. Сандра Бурмистрова поделилась о своей главной цели в жизни. Об этом передает сайт «COSMOPOLITAN».

Шоу Бориса Корчевникова посетили настоящая «охотница за миллионерами». Женщина открыто заявляет, что в ее мечтах встретить мужчину, который готов взять на себя ответственность ее полного обеспечения. Но стремление молодой особы только рассмешили публику. Ее внешний вид действительно говорит о том, что девушка работает над своим внешним видом, много пластики и макияжа. Но это лишь заставило людей в студии раскритиковать ее.

«У нас должно быть что-то общее с мужчиной. Он должен обеспечивать и меня, будущего ребенка, семью. Сейчас я обеспечиваю себя сама. За 2 месяца на губы уходит около 30 тыс рублей, в месяц по 40 тыс рублей на крема, спа и другое. Сейчас нет такого мужчины, который подходит именно мне. Я достойная девушка», — говорит героиня программы.

Охотница считает, что многие ей желают зла, так как завидуют. Были и люди, которые поддерживали ее мечту.

«Сандра не попадет в богатый мир, если не умоется и не уберет лишний силикон. От доброго сердце…вы совершенно не производите впечатление девушки, которая может понравиться обеспеченному мужчине», — Анастасия Барашкова, супруга олигарха.

Необходимо отметить, что в программе жены миллионеров рассказали, как тратить большие деньги.