Паола Саулино пообещала секс каждому, кто проголосует против реформ в Италии

Американская модель итальянского происхождения Паола Саулино заявила, что отблагодарит оральным сексом каждого мужчину, который выступит против реформ в Италии. 19 миллионов итальянцев высказались против конституционных изменений на родине, и теперь модель не знает что делать с таким количеством сексуальных партнеров. На данный момент она «вернула долг» только 400-м мужчинам.

60% избирателей Италии не захотели, чтоб их страна меняла курс. Теперь Паоле Саулино приходится в рамках «благотворительного турне» в закрытой комнате отдавать мужской части электората Италии обещанное. «Благодарность» растянется на несколько этапов, первый этап уже имел место с 7 по 21 января, внимания модели удостоились мужчины от Рима до Палермо. Впереди у Паолы второй этап турне, который начинается 1 февраля и закончится 8 марта. Итальянка заявила, что цель ее второго тура – миллион «здравомыслящих избирателей». Однако не каждого, кто высказался против реформ, модель будет «обслуживать»: проголосовавшие подвергнутся суровому отбору, и тем, кто соответствует ряду критериев, сообщат где найти в Италии Паолу Саулино.

Мужчины, которые получат бесплатный секс от модели, всецело на стороне Паолы, но есть немало тех, кто и без этого разврата проголосовал бы против реформ. Есть и те, кому небезразлична судьба страны даже без орального секса, чреватого последствиями. Стоит отметить, что популярная певица Мадонна пообещала отблагодарить таким же способом каждого, кто проголосует за Хиллари Клинтон. Но Клинтон проиграла выборы, и Мадонне этот «должок» отдавать необязательно. А Паола Саулино рассчитывает отдать долг полностью к началу 2018 года.