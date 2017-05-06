Парад Победы: в Москве и Севастополе ветеранам ВОВ будут помогать волонтеры

9 мая в Москве и Севастополе пройдут парады Победы, продолжается подготовка к этому важному для РФ празднику. Во время мероприятия в обученные молодые волонтеры будут помогать ветеранам ВОВ на трибунах, — информирует российское издание ТАСС.

Ольга Амельченкова, которая является руководителей «Волонтеров Победы» рассказала, что на 9 Мая помогать на трибунах ветеранам ВОВ будут 200 волонтеров, которые сейчас проходят специальное обучение. По ее словам, эти парни и девушки из разных регионов России проходили отбор и стали лучшими из 4000 волонтеров страны. Молодые люди станут соорганизаторами парада ко Дню Победы, который пройдет на Красной площади в российской столице, а также в городе Севастополь.

«Основная функция послов Победы это помощь ветеранам на трибунах», — рассказала Амельченкова.

В задачи волонтеров входит помогать ветеранам войны в перемещении, а также при необходимости вызвать для них помощь. На днях эксперты проведут тренинги и предварительный инструктаж, а также репетицию для добровольцев.

Ранее Александр Бугаев обратился к организации «Волонтеры Победы» и поблагодарил их за работу.