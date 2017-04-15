Парад трамваев-2017 в Москве собрал не менее 200 тысяч посетителей

Ежегодный парад трамваев в Москве состоялся сегодня, 15 апреля. По традиции, парад одного из самых «древних» видов транспорта в России прошел на Чистопрудном бульваре. Как и в предыдущие годы, это событие вызвало большой ажиотаж у москвичей и гостей столицы.

В этом году посмотреть на новые и раритетные модели трамваев в столице собрались очень много желающих – порядка двухсот тысяч человек, – передают РИА Новости. Кстати, в 2017 году исполняется уже 118 лет со дня запуска трамвайного движения в Москве.

Евгений Михайлов, глава «Мосгортранса» лично подвел итоги прошедшего в столице мероприятия и поблагодарил всех собравшихся на нем москвичей и гостей столицы. Михайлов отметил, что особый интерес у граждан вызвала выставка раритетных трамваев. По его словам, мероприятие получило множество положительных отзывов. Отдельно он поблагодарил и столичные власти за содействие и помощь в организации этого мероприятия.

Собственно говоря, парад трамваев – это не только возможность увидеть новейшие и раритетные образцы общественного транспорта, но и целая развлекательная программа для детей и взрослых. Так, организаторы устроили конкурсы и соревнования с тематическими призами. Для детей и взрослых работали профессиональные аниматоры. А, кроме того, была обустроена полноценная сцена для концертной программы.

Парад трамваев в российской столице организовывается ежегодно, и каждый год это мероприятие вызывает большой интерес у граждан.