Павел Дуров эпатирует публику образом шахида-смертника

Павел Дуров, основатель и первый гендиректор ВК, в последнее время эпатирует публику странным поведением. То его обвиняют в том, что он сбросил с четвертого этажа телефон блогера Даниила Кашина, а то он примеряет образ шахида-смертника. Правда, выбор образа Дурова объясним: этой ночью опять случился сбой ВК, и многие юзеры на себе его ощутили.

Шахид-смертник – явная «фотожаба»: видно, что без фотошопа дело не обошлось. Лицо Павла наложено на фотографию террориста с похожим типом внешности. Человек на фото полностью соответствует своему представлению о себе: его рука держит оружие, а вторая показывает «такбир» — жест, славящий Аллаха. Но что общего у Дурова с этим фанатиком? Почему миллиардер позволяет себе так даже шутить? В последнее время в России опасно публиковать изображение с надписью «Да примет его Аллах», а судя по некоторым деталям оригинала, смертник принадлежит организации ИГИЛ, справедливо запрещенной в РФ. Аллах принимает в сад, полный гурий, фанатиков, совершивших где-нибудь в людном месте самоподрыв. Мало кто верит, что IT-спецалиста, творца соцсети «взломали» и опозорили таким образом.

Тип внешности Павла, уроженца Санкт-Петербурга, и верно в чем-то восточный. Он похож на тех ребят, чернобровых и темноглазых, которые вербуют в том же Telegrame наивных россиянок вроде Вари Карауловой. Более того, Telegrame стал платформой, где боевики запрещенных организаций свободно общаются. В общем, как шутят завсегдатаи «Вконтакте», скоро грядет «Вконтакт Акбар», при чем полный. Сегодня ночью из-за сбоя каждый юзер получил доступ к возможностям админов» и разработчиков, и некоторые подозревают, что кто-то просто напакостничал Дурову.