Павел Дуров разбил блогеру Даниилу Кашину телефон и не вернул стоимость

Один из блогеров Рунета уверяет, что создатель соцсети «Вконтакте» и «Telegramа» Павел Дуров недавно отличился не с самой лучшей стороны: он разбил чужой телефон и не вернул его владельцу стоимость. Блогер Даниил Кашин остался без телефона, без денег за аналогичный и потому «преследует» в соцсетях Павла Дурова с хэштегом # дуров_верни_телефон.

До инцидента с телефоном Павла Дурова уважало намного большее число людей, а теперь пользователи ВК не понимают: зачем надо было ронять чужой смартфон? Даниил просто хотел сфотографироваться с бывшим гендиректором, почему же телефон летел с четвертого этажа? Некоторые, правда, обвиняют блогера Кашина во лжи, потому что обычно Павел Дуров не бьет телефоны всем, кто хочет с ним сделать селфи. Да и не было Дурова в день инцидента в кинотеатре ТЦ «Галерея», он катался на лыжах в это время на курорте в Швейцарии. То, что заявляет Даниил Кашин, можно смело назвать «обвинениями в нападении», а действия нападавшего могут расценить как хулиганство.

Деньги на новый телефон у человека, который стал миллиардером, есть. 40 тысяч для талантливого программиста не проблема. Но Дуров не признает за собой действий, которые Кашин описал в видеообращении, да и камеры в «Галерее» не засняли данное происшествие. Зато Кашин боится, что его банковский счет и кошелек на «quwi» в большой опасности: незнакомец подобрал упавший на первый этаж смартфон, и если он знает, как «оживлять» сим-карты – он ограбит блогера. Андрей Рогозов, нынешний гендиректор соцсети заявил, что подарит новый смартфон Кашину, только пусть бывшего главу ВК позорить перестанет.