Пенсии в 2017 году последние новости: ежегодную прибавку получат только неработающие пенсионеры, передает

Власти России предусмотрели в текущем году индексацию пенсий, только тем пенсионерам, которые не работают. Первая индексация запланирована на начало февраля. Об этом передает одно из российских изданий.

Необходимо напомнить, что в прошлом году индексация не была проведена, но российскими властями было принято решение выплатить пенсионерам единовременную помощь, размер которой составил 5000 рублей. Планируется совершить данные выплаты в концу текущего года. Данная мера оказалась очень действенной, в нынешнее непростое время. Благодаря индексации пенсия вырастет на 5,4%. Этот показатель равняется инфляции прошлого года. Информацию рассказал Максим Топилин, занимающий должность главы Минтруда и соц.защиты. Также предусмотрена и вторая индексация, она будет выполнена в апреле на 0,4%. Министр добавил, что в бюджетах имеется нужный ресурс для выплат.

Исходя из закона РФ, ежегодная прибавка будет начислена лишь неработающим пенсионерам. Что касается работающих в 2016 году пенсионеров, они могут рассчитывать на перерасчет только в конце лета текущего года. Новый закон, который касается будет действовать до конца 2017 году. Но после прекращения трудовой деятельности, пенсионерам проведут перерасчет с учетом индексаций, которые произошли за это время.