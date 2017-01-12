Пенсии в 2017 году последние новости: индексация выплат пройдет 1 февраля

Индексацию пенсий российские власти планируют провести в феврале текущего года. Об этом передает издание «LENTA.RU».

Максим Топилин, который занимает должность главы Минтруда, рассказал об индексации выплат для пенсионеров. По его словам, для данного процесса используют 5,4% — инфляция прошлого года. Ее собираются провести 1 февраля. В это же время ожидается повышение всех социальных выплат.

«Что касается следующей индексации, ее проведут в апреле. Ее увеличение будет небольшим», — заявил министр.

Мужчина также рассказал, что выплату для пенсионеров, размер которой составил 5000 рублей и являлась единовременной, уже успели получить около 1000000 людей.

«Пенсионеры, которые являются гражданами РФ, не важно продолжают ли они работать, получат единовременную помощь. Планируем к концу текущего месяца завершить выплаты», — говорит российский чиновник.

Напомним, в ноябре прошлого года главой РФ был подписан закон, предусматривающий выплату для пенсионеров, которая будет единовременной. Данная помощь предусмотрена вместо индексации второго полугодия прошлого года. В конце 2016 года об пенсионной индексации в начале 2017 года проинформировал премьер-министр страны.