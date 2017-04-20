Пенсионер из Белого Яра отправил денежный перевод Медведеву в размере прибавки к пенсии – 60 рублей

Пенсионер из Томской области отправил Дмитрию Медведеву денежный перевод и сопроводительное письмо. Гражданин выслал премьеру 60 рублей – именно такую прибавку он получил в апреле к своей пенсии. За отправку перевода пенсионеру пришлось заплатить больше, чем он пересылал.

Благодарность за «большое» повышение пенсии премьеру Медведеву решил отправить житель Томской области Виктор Смирнягин. Пенсионер проживает в поселке Белый Яр и рассказывает, что всю свою жизнь упорно работал. Своим переводом премьер-министру он попытался привлечь внимания к проблеме и пристыдить правительство.

Интересно, что Смирнягину пришлось заплатить более чем в два раза больше за услуги перевода, чем сумма самого перевода. Так, чтобы выслать 60 рублей, он заплатил 133 рубля комиссии. На почте его перевод долго не хотели отправлять, но, в итоге, таки отправили после примерно часа уговоров и доводов.

Вместе с деньгами пенсионер отправил председателю правительства сопроводительное письмо, в котором рассказывает ему, сколько и где проработал и какую прибавку получил после выхода на пенсию. Таким образом, он попытался пристыдить власти. Сам пенсионер призывает всех других российских пенсионеров тоже отправить премьеру деньги в размере апрельской прибавки.

Стоит отметить, что инцидент с отправкой перевода премьеру проигнорировали все федеральные средства массовой информации. В Кремле пока тоже никак на это не отреагировали.