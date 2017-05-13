Пенсионный стаж исходя из нового постановления будет легче подтвердить россиянам. Эта информация появилась на официальном портале кабинета министров. В документе речь идет о специальной упрощенной схеме, с помощью которой можно подтвердить период ухода за инвалидом для пенсии.

На официальном портале кабинета российских министров появились сведения об упрощенном подтверждении стажа для получения пенсии. Постановление No546 говорит о том, что россияне, претендующие на получение страховой пенсии, ухаживающие за детьми-инвалидами, инвалидами 1-ой группы, могут подтвердить период по уходу, применяя специальную схему. Для них будет применены сведения персонификации.

Теперь имеется и пункт о периоде, когда личность беспочвенно привлекли к криминальной ответственности и отстранили от рабочей деятельности. Правительство государства заявляет, что новые решения направлены на обеспечение учета реализации пенсионных прав граждан страны.

Источник в правительстве страны рассказал о принятии решения властями о повышении пенсионного возраста. На сегодняшний день министры обсуждают все детали закона. Необходимо отметить, что пенсионный возраст для чиновников мужчин составляет 60,5 лет , а для женщин – 55,5 лет. С начала этого года вступил в силу законопроект, поэтому пенсионный возраст ежегодно будет повышаться на 1,5 года для госслужащих. Это процесс будет происходить по достижению 65 и 63 лет для мужчин и женщин соответственно.