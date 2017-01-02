Пенсионный возраст в России с 2017: закон затрагивает госслужащих

С сегодняшнего дня действует закон, исходя из которого, увеличивается пенсионный возраст госслужащим. Об этом передает российское издание.

Сообщается, что пенсионный возраст будет расти. Для этого будут прибавлять по 6 месяцев каждый год до 2026, 2032 года, пока показатель не составит для женского пола — 63 года , мужского — 65 лет. Этот закон касается государственных, муниципальных служащих. Необходимо уточнить, что в наступившем году мужчины, которые являются госслужащими, уйдут на пенсию в 60,5 года, а женщины – 55,5 года. Также правительство приняло решение прибавлять по 6 месяцев каждый год к стажу, пока он не станет 20 лет. Ранее был необходимый стаж – 15 лет. С текущего года он составит 15,5 года, в 2018 – 16. Максимальный показатель ожидается через 9 лет. Сохраняется условие, при котором человек может рассчитывать на пенсию в том случае, если примет решение уйти с работы. Если данный стаж около 30 лет, но в последнее время человек проработал в коммерческом направлении, «особая» пенсия не предусматривается.

Напомним, минимальный срок на госслужбе подразумевает пенсию, размер которой составляет 45% от оклада, в последующие года к ней прибавляется по 3%, максимум данного показателя – 75%.