Перевал Дятлова: следователи до официальных поисков знали место гибели группы

Перевал Дятлова до сегодняшнего дня был загадкой для всех. О причинах случившегося не распространялись.

В руки Олегу Архипову, который является исследователем, попал личный архив Владимира Коротаева, который занимался расследованием таинственной смерти данной группы. Исходя из документа, в правоохранительных органах Свердловской области было известно точное место гибели группы, еще до начала поисков.

«Коротаев является известным следователем. В архиве я пытался обнаружить новые детали расследования данного дела. Интересуюсь ими, как об историческом событии. У следователя собран большой, уникальный архив. Здесь можно встретить неизвестные документы», — говорит Архипов.

Писатель отмечает, что благодаря найденному архиву он смог создать большую работу: «Сейчас новый труд продолжает пополняться материалами, я продолжаю вести работу по документу, исходя из которого, прокуратуре РСФСР еще до поисков было известно, что люди погибли в горах. В моих планах намерен провести дальнейшую проверку указанной информации в документах».

Необходимо отметить, что в начале февраля в Екатеринбурге состоится конференция по данному делу. На мероприятии планируются выступления, где будут представлены версии происшествия.