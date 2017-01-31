Перевал Дятлова: в документальном фильме озвучены малоизвестные факты

На днях на одном из российских телеканалов состоялась премьера документального фильма, который рассказывает о расследовании перевала Дятлова. Телезрители узнали о событиях 1959 года.

Кинолента длится почти 1,5 часа, разделена на две серии. Исходя из данной работы, можно ознакомиться с малоизвестными фактами, материалами дела, сведениями очевидцев. Журналистами были опрошены участники поисковых операций, взято интервью у человека, который планировал совершить поход с группой Дятлова, но у него не получилось. Стоит отметить, что этого несостоявшегося участника группы уже нет в живых.

Необходимо отметить, что создатели документальной ленты сделали акцент на военной теории. По их мнению, к инциденту причастны военные. К этому привело их несоответствие в документах, различные ошибки, странные действия следователей и судмедэкспертов. Так, упоминается, что в то время не принято было военным отправляться на поиски людей, еще и с использованием специальной техники. Версии смерти, которые ранее были озвучены, опровергнуты специалистами. Что касается «огненного шара», о котором писал также один из следователей, занимающийся расследованием дела, видимо соответствует действительности.