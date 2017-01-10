«Первая леди Белоруссии»: с кем появляется в свете Александр Лукашенко?

Александра Лукашенко недавно показался в свете с таинственной незнакомкой, на которую тут же накинулись папарацци, чтоб заснять. Личная жизнь президента Беларуси, бессменного «Батьки», всегда была для народа «темным лесом». «Википедия» пишет, что с супругой Галиной Родионовной Александр Григорьевич долгое время не жил, не давая и развода женщине, которая не потянула роль «первой леди». Из троих сыновей «Батьки» Николай – внебрачный ребенок, ему 12 лет.

«Лента.ру» пишет: на рождественскую службу в Свято-Духовный собор в Минске на личном «Мерседесе» приехал Лукашенко и привез нынешнюю «семью», которая состоит из Коли и неизвестной особы в платочке по православному обычаю. Стоит отметить, что видео женщины практически исчезли с видеохостингов и белорусских каналов – пишут, что «видео не найдено», а другие каналы не стали снимать прибытие кортежа к собору. В сентябре этого года Александр Лукашенко, стараясь поменьше выводить Колю « в свет», стал прятать мальчика от прессы. И так журналисты стараются понять, кто мать ребенка. По последним данным, это Ирина Абельская – личный врач президента.

Николая Лукашенко СМИ называют «маленьким принцем», поскольку отец хранит его как зеницу ока от всех источников информации. Но мальчик уже знает, чего он хочет в будущем, а чего – нет. Белоруссией управлять мальчик не хочет, он хочет быть военным или врачом, как его мать. До подросткового возраста отец постоянно возил Николая на все встречи на высоком уровне, включая видит Папы Римского. Но с лета этого года отец прячет сына, как прячет свою новую женщину с непонятным статусом.