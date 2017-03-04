Первая в России модель с ДЦП потеряла второго ребенка по вине брата

Анастасия Абро – модель с диагнозом ДЦП. В 2008-ом году к своему удивлению девушка подошла одному из модельных агентств – там посчитали, что инвалидность может и должна быть красивой. Однако головокружительная карьера сделала Анастасию чужой для ее семьи: сводный брат в декабре 2016 года не пускал модель в ее же квартиру, что привело к срыву беременности и выкидышу у Насти.

Второй ребенок был в семье Анастасии Абро и ее мужа Александра, специалиста по рекламе, не менее желанным, чем первая дочь. Отношения с Сашей – первые, в которых Настя чувствовала себя красивой, желанной и полноценной. Муж застегивал ей молнии, наливал попить в стакан, не ругал, если она что-то расплескивала или просыпала. Даже ногти муж Насте стриг сам, зная, что она не может этого сделать. А когда появилась на свет их дочь Юлиана, Настя начала от родителей требовать своё. Она заявила, что ей мужу нужно помогать финансово, потому вся пенсия на карточке, около 15 тыс. рублей в месяц, – ее. Они достаточно пожили на ее «инвалидные», даже машину купили. И трехкомнатная квартира, которую получила семья «ребенка-инвалида» — тоже ее. Она переедет туда с мужем и с дочкой. Но в настиной квартире, данную ей государством, жил ее брат по отцу Андрей – почти чужой человек.

На момент выкидыша Анастасия была на третьем месяце беременности. Отец не хотел, чтоб она дергала старшего брата, его сына, и потому сулил дочери участок и дачу, но ничего обещанного ей не купил. Брат не открывал Насте двери, морозил ее на улице, из-за чего модель потеряла ребенка. Сейчас в жизни Анастасии началась череда судов за трехкомнатную квартиру, и в чью пользу они закончатся – неизвестно.