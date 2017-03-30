Петербургский Burger King был оштрафован: ресторан пожадничал бесплатный пирожок

Известная сеть ресторанов Burger King наказана УФАС за нарушение рекламных обязательств. От одного из посетителей заведения в прошлом году поступила жалоба, в которой человек обвинил компанию за то, что она не выполняет свои рекламные условия.

В конце января 2016 года один из посетителей попал на акцию в заведении. Он купил обед «Воппер Фристайл», согласно правилам, к нему полагался в качестве бонуса пирожок с вишней. Обещанного клиент так и не дождался.

Жалоба была рассмотрена УФАС. В недавнем времени антимонопольная служба выписала штраф сети ресторанов в размере 110 тысяч рублей за невыполнение рекламного договора.

По закону ресторан должен был выплатить сумму в 5 раз больше, а именно 500 тысяч рублей. Антимонопольное ведомство сообщает, что подобных жалоб на компанию ещё никогда не поступало, также ранее не было других конфликтов с сетью Burger King, поэтому придётся оплачивать полную сумму в размере 500 тысяч рублей.

Напомним, что во всём мире существует более 13 тысяч заведений этой американской фирмы.