Петиция против Пугачевой: Алла Борисовна незаменима, как оливье на Новый Год

Алла Борисовна незаменима, как оливье на Новый Год, – заявил Константин Эрнст в ответ на петицию пользователя Вадима Манукяна. Активист уже и сам не рад, что создал петицию и привлек к ней россиян: слова блогера «перекрутили» и поняли превратно. Он просил больше не выпускать шоу в формате «застолье дома у звезды». Были же раньше, после двенадцати ударов, интересные мюзиклы вроде «Старые песни о главном» или «сказки на новый лад».

Эрнст попросил молодое поколение вроде Манукяна переключать каналы, если так надоела Пугачева, и не готовить салат оливье, если он так надоел. Лишая новогоднюю ночь Пугачевой, можно лишить «Первый» возрастной аудитории, что приведет к низким рейтингам канала. Константин Эрнст никак не связывает тот факт, что он уже уступает по рейтингу «России1» с засильем на экранах Аллы Пугачевой и ее близкого окружения. С одной стороны, молодых можно понять – им скучно слушать ретро времен их бабушки, но аудитория «Голубых огоньков» — люди сорока пяти и старше, они не будут смотреть на любимом канале «острорадикальный» Новый Год. А молодые вообще ничего смотреть не будут, развлекаясь по-другому. О своих планах и намерениях Эрнст рассказал в шоу «ОК на связи».

По словам Эрнста, летом будет проводиться массовый соцопрос, который выявит 50 самых желанных и долгожданных звезд новогоднего шоу. Мониторинг поможет выяснить, действительно ли все россияне 45 и старше не мыслят Новый Год без Пугачевой, или же они хотят увидеть свежие лица победителей талант-шоу. Сейчас по Сети гуляют петиции об изгнании Пугачевой и о защите Пугачевой от Манукяна. Журналисты «МК.ру» пишут, что скоро победит вторая – народ свято чтит традиции. Артисты СССР прошли в свое время тщательный «естественный отбор», и остались только «любимцы публики».