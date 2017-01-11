Петиция против Пугачевой: что говорит по этом поводу сама Примадонна

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева уже высказалась по поводу петиции против нее в интернете. Ростовец Вадим Манукян считает, что Аллы Борисовны в стране слишком много, она – на всех телеэкранах, ни один Новый Год без нее не обходится. От нее устали телезрители, Алле Борисовне пора на покой. В 2018 году россияне не желают видеть в «Голубом огоньке» на «Первом» все те же лица, потому подписали петицию.

Алла Борисовна уверена, что подобного рода акции – доказательство популярности и всенародной любви. Людей, которые включают «Новогодний огонек» ради Пугачевой и ее ближайшего окружения, намного больше – пишет газета «Metro». Друзья Примадонны в лице Волочковой, Николаева, Киркорова и Галкина тоже не хотят терять заработки под Новый Год. Они обозвали народную инициативу «гнусной», а Манукяна – злопыхателем. Себя звезды сравнили для красного словца с поэтами-шестидесятниками: тех травил и уничтожал «электорат», составляя подобного рода коллективные обращения. Хотя тех, кто был за музыкантов вроде «Машины времени», намного больше.

Сторонников Манукяна и просто неравнодушных к коннекту возмутила реакция Аллы Пугачевой. Человек осознает, что он находится в пенсионном возрасте, но уходить не собирается. Для чего тогда проводят шоу вроде «Голоса», если звезды эпохи СССР все еще занимают чье-то место? Ополчившихся на Пугачеву за ее снобизм в сравнении себя с гениальными поэтами – намного больше. «Первый канал» Константина Эрнста и так теряет аудиторию, превращая каждый Новый Год в «гостях у Примадонны».