Петицию против Божены Рынской можно подписать в Сети, ее высказывания заинтересовали прокуратуру

Петицию против Божены Рынской можно подписать в Интернете, а ее высказывания по поводу гибели корреспондентов серьезно заинтересовали прокуратуру. Сайт канала НТВ следит за скандальной «светской львицей» и ее «персональным мнением», на сейчас записью в Фейсбуке заинтересовалась прокуратура. Андрей Куренной, работающий в этом ведомстве, заявил, что проверка записей Божены Рынской в соцсетях будет проведена.

Слова блогрши и «светской львицы» и без вмешательства официальных органов по всей России вызвали огромный резонанс. Против нее создали петицию: депутат Виталий Милонов предлагает лишить оппозиционерку гражданства той страны, которую она так не любит, а Кремль не хочет мараться об «светского обозревателя». Ее назвали безумной и уродливой в проявлении своего психического заболевания. Против Божены Рынской в Сети действует и акция, и петиция. На платформе www.change.org скандалистку хотят лишить гражданства России, а «Твиттер запустил акцию #БоженуКОтвету, считая, что за такие слова надо сажать.

Об акции #БоженуКОтвету пишет и издание «Лайф». Общественное движение «Агит Полк» считает, что таким людям, как Рынска, не место в цивилизованном обществе. Один из активистов движения считает, что отвечать за свои слова в Интернете нужно на уровне государства и права, ведь гибель при любом раскладе должна вызывать сочувствие, а не глумление. Союз Журналистов открещивается от своей коллеги и не понимают цинизма, которым переполнена ее душа. Не ей решать, кому жить, а кому умирать.