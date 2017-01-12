Петицию «против Пугачевой» может подписать каждый недовольный россиянин, но и Алла Борисовна — не промах, к тому же, терять свои деньги от «Огоньков» она не хочет. В видеообращении по поводу инициативы Вадима Манукяна звезда просит не обращать на подобного рода персонажей внимания и «жить радостно и весело». Никаких петиций в ее пользу на той же платформе собирать не нужно – она себе цену отлично знает.

Создатель акции, активист Манукян, в свою очередь, заявляет изданию «Домашний очаг»: это не «петиция против Пугачевой», хотя ее так и назвали. Парень хочет, чтоб под Новый Год «Голубые огоньки» были более качественные, с малознакомыми талантами и новыми именами. Народ хочет чего-то большего, чем Киркоров в костюме снежинки, и не было в его обращении к Константину Эрнсту ни слова о конкретных людях вроде Аллы и ее близкого окружения. Пугачевой и Ротару становится слишком много везде, все каналы стремятся превратить дома россиян в ее гостиную, хотя звезды с годами не молодеют, а «талант-шоу» теряют смысл. 130 тысяч человек, ничего не имея против Аллы Борисовны, ее молодого мужа и детей, отмечают: стало неинтересно, стало нудно. «Первый» теряет тех, чья юность не связаны с СССР и Аллой Пугачевой.

Многие издания и СМИ, пишут, что Пугачева становится не нужна, она затмила тех, кто хочет и может петь, она занимает чье-то место. Так не думает даже активист, автор петиции. Блогер подчеркивает – одних и тех же персон слишком много. Инициатива уже сделала Манукяна «самым обсуждаемым человеком в сети», но он просто сказал то, что другие не посмели. Не хочется иметь прежние шоу и в 2018 году, хочется совсем другого формата, и артисты должны это учитывать.