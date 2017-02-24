Петицию в поддержку Сергея Семенова удалили после появления слухов об его освобождении

Петиции в поддержку осужденного за изнасилование Дианы Шурыгиной Сергея Семенова продолжают распространяться в Сети. Вчера, 23 февраля, в социальных сетях появилась информация о том, что Семенова выпустили из колонии, и журналисты передачи «Пусть говорят» начали готовить материал для выпуска четвертой части эфира, посвященного Диане Шурыгиной.

Правда, официальные и авторитетные интернет-источники не подтвердили информацию о досрочном освобождении парня. Похоже, новость об его освобождении оказалась фейковой.

В Сети, тем временем, продолжают распространяться петиции в поддержку Сергея. Правда, самая популярная петиция на сайте «Демократор.Ру» была удалена. Временно или навсегда, пока неизвестно. Однако данная петиция собрала по состоянию на вчера уже более 260 тысяч подписей.

На других ресурсов для общественных кампаний тоже продолжается сбор подписей в поддержку Сергея. На портале «Петиция президенту» петицию поддержали почти 60 тысяч человек. А не поддержали только чуть более пяти тысяч пользователей.

На площадке change.org документ собрал более 37 тысяч подписей. Ни одна кампания в поддержку Шурыгиной не набрала столько участников.

Тем не менее, в социальных сетях все же есть достаточно много людей, которые действительно поддерживают Диану. На страничке самой Шурыгиной можно найти ссылки на группы в ее поддержку, которые собрали уже десятки тысяч человек.