Петр Ильичев назначен временным поверенным в делах в ООН вместо Чуркина

Первый заместитель покойного Виталия Чуркина Петр Ильичев назначен в ООН временным поверенным в делах. Он будет выполнять все обязанности Чуркина, пока не выберут нового постпреда, если вероятность, что назначат Ильичева. Чрезвычайный и полномочный посол второго класса Петр Ильичев получил ранг четыре года назад и должен справиться со своими прямыми обязанностями.

Нью-Йорк проводил в последний путь постпреда России в ООН Виталия Чуркина с искренними слезами на глазах. Дипломата все действительно уважали и любили, даже постпред США Никки Хейли ценила его за деловые и личностные качества. Фотография дипломата буквально утопала в цветах, а венки несли ко входу в здание дипломатической миссии в Америке. Глава ООН Антониу Гутерриш написал в книге соболезнований, что покойный был на своем месте, и даже в раю он останется дипломатом. Хейли рассказала, что с первого дня в ООН жаждала поскорее познакомиться с россиянином, который на поверку оказался грамотным и харизматичным человеком.

Соболезнования, которые высказали Владимиру Путину Дональд Трамп и Рекс Тиллерсон, говорят о том, что правительство США не хочет «холодной войны» с РФ. Вдова Виталия Чуркина и его дочь Анастасия распорядились, чтоб тело мужа и отца доставили в Россию. Вчера гроб был доставлен в Москву российскими авиалиниями, а похоронен постпред будет на Троекуровском кладбище 24 февраля по решению родных.