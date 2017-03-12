Петр Исламович Каримов: Ислам Каримов расстался с первой женой из-за ее простого происхождения

После смерти Ислама Каримова в Узбекистане начали шутить на тему того, что его безграничную власть будут делить две дочери и, возможно, сын. Но Гульнара и Лола Каримовы никак не делили власть, и тем более в процесс не вмешался сын президента от первого брака Петр Исламович Каримов. Демократическая страна выбрала нового главу, у которого есть свои «наследницы», зятья и внуки.

Мать «папиной любимицы» Лолы и опальной Гульнары зовут Татьяна Акбаровна, и она имеет происхождение, необходимое для счастливого брака номенклатурщика, коим в советские годы был Ислам Каримов. Ради брака с женщиной из другого региона Каримов развелся с Натальей Петровной Кучми, такой же бухарской еврейкой, как и он сам. От отчаяния женщина даже переписала имя их единственного сына: она пошла в ЗАГС и переименовала Рустама в Петю. Наталья знала, что ее бывший муж втайне не жалует все русское, и сделала ему «подарок на прощание». Зато когда Петру исполнилось 18, отец «подарил» ему службу в армии — сын государственного деятеля не должен быть «уклонистом». А Петр по состоянию здоровья не должен был служить.

Долгие годы Наталья наблюдала за карьерой мужа и ни на что не претендовала. Их сын тоже ни на что не претендовал, какое-то время он работал в «Азия-Инвест Банке», но сейчас он обыкновенный госслужащий. В 2008 году Петр похоронил мать. Значится Петр Каримов, как факт биографии Ислама Каримова, только в «Википедии». На сайте страны о Петре Исламовиче нет даже упоминаний, а Петр в ответ живет вне узбекской среды. Одна его сестра свято чтила традиции и была дипломатом, друга играла в подковерные игры, а Петр предпочел жить без всего этого. И своему другу Алишеру таких «невест» он не желал.