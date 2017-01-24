Петр Толстой объяснил свое мнение по поводу протестов против передачи Исаакиевского собора РПЦ

Петр Толстой, занимающий должность зампредседателя Госдумы, объяснил свое выражение, которое касается протестов вокруг передачи собора в Питере православной церкви.

Ранее, Борух Горин, который является руководителем департамента общественных связей Федерации организаций евреев, увидел в этих словах прямой антисемитизм.

«Люди, у которых большая фантазия и которые не знают историю, могут увидеть в моих словах антисемитизм. Кто-то явно хочет добавить в дискуссию раскол по национальному признаку. Хочу в очередной раз подчеркнуть, в моих словах, которые говорили об исторических событиях, нет ни единого признака того, чего очень хотят увидеть бдительные», — рассказал Толстой.

Мужчина очень удивился, что на его слова последовала такая реакция, которые по сути лишь предостерегали возможного повторения исторических событий. Напомним, Толстой заявил, что видит удивительный парадокс в процессе передачи. По его словам, внуки и правнуки людей, которые в прошлом 1917 году рушили храмы, сейчас занимают хорошие должности и продолжают выполнять работу своих прадедов. Власти Питера приняли решении передать Исаакиевский собор РПЦ в начале текущего года. Храм перейдет в пользование церкви на 49 лет.