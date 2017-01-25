Петр Толстой опровергает обвинения в антисемитизме

Вице-спикера Госдумы Петра Толстого обвиняют в антисемитизме на основании его высказывания. Заступаясь за православных, Толстой оскорбил евреев: они, по его словам, больше всего противятся акту передачи помещения музея православной Церкви. Это не удивительно: ярые противники передачи – потомки тех евреев, которые сто лет назад рушили храмы.

Президент Федерации еврейских общин Александр Борода отметил, что слова Петра Толстого оскорбительны для еврейства России в целом, Толстому стоит извиниться. На это депутат ответил, что только люди с больным воображением и не знающие историю могут увидеть в его словах антисемитизме. Вокруг передачи музея в Исаакиевском соборе РПЦ до сих пор не утихли страсти. До завершения процесса передачи депутаты еще не раз поругаются, наговорят друг другу оскорблений и даже подерутся, как в Законодательном собрании. Однако Толстого обвиняют в том, что он грубо нарушил установленное в свое время Владимиром Путиным негласное правило – никаких проявлений антисемитизма на государственном уровне в публичных высказываниях.

Путин вошел в историю как глава государства, при котором евреев не оскорбляли публично. Олигархи-евреи, с которыми боролся президент, подверглись притеснениям не по признаку национальности – тренер по дзюдо Путина тоже еврей. То, что сделал Петр Толстой, является нарушением хорошего тона для чиновников, и в интересах Госдумы заставить вице-спикера не только замолчать, но и извиниться. Сейчас Толстого начнут приглашать на ток-шоу, по ходу дела выясниться, что у него есть друзья-евреи, а он ничего антисемитского в виду не имел.