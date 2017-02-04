Петра Порошенко пользователи Сети превратили в знаменитого Ждуна

Президента Украины Петра Порошенко пользователи Сети превратили в Ждуна, знаменитый в интернете мем, и назвали его «почекун». В свете последних событий такие сравнения актуальны – Грузия уже получила безвизовый въезд в страны ЕС, а Украине его выдавать не решаются.

Грузия доказала, что она – тоже в какой-то мере Европа и получила нежданно для себя желанный безвиз. Европейский парламент проголосовал в пользу одной страны, но не спешит обрадовать другую, хотя Украина и Грузия всегда шли «в одной связке». Хотя Европа и беспокоится о своей сохранности и безопасности, обещая отобрать у грузин свободный въезд при первой же оплошности, она позволила посещать свободно все страны «Шенгенской зоны». Украина не может похвастаться даже этим, она, как шутят в интернете, «все еще Ждун», и ей становится все равно.

Порошенко, годами ожидающие свободного въезда в Европу, с каждым годом все больше превращается в интернет-персонажа. Ждуна придумала и создала молодая девушка, скульптор из Голландии Маргрит ван Брифорт – забавное существо помогает ждать свою очередь в поликлинике. Однако сомнительно, что эта голландская химера поможет Украине дождаться свободного проезда в свою страну. Ждать отмены визы в ЕС «безвизовый Почекун», от украинского слова «чекати», будет годами.