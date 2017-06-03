Певица Нюша выставила на аукцион свое участие в детском празднике

Известная певица Нюша выставила в качестве лота на благотворительном аукционе свое участие в детском празднике. К ребенку самого щедрого жертвователя она приедет в образе сказочной принцессы Жасмин.
В своем «Инстаграме» Нюша хвастается новым образом и предлагает подписчицам угадать, в кого она нарядилась для участия в аукционе. Фолловеры быстро угадали, что она приедет на частный детский праздник в костюме арабской принцессы Жасмин, возлюбленной Алладина. Любая девочка будет рада видеть любимую певицу, переодетую в любимую героиню. Так же фанаты отмечали, что она похожа на прекрасную индийку, и что она – вылитая принцесса Жасмин. Если и этот мультфильм для девочек надумают превращать в полнометражный фильм, то лучшей исполнительницы главной роли просто не найти. Режиссером картины стоит учесть кандидатуру Анны Шурочкиной.
В начале этого года своего любимого мужчину, подобно диснеевской принцессе, певица Нюша нашла. Чиновник Игорь Сивов, занимающий высокий пост в Федерации студенческого спорта, сделал ей предложение руки и сердца. Нюша знает, что ее любимый далек и от детских шоу, и от мира звезд, но она воспринимает этот факт нормально.
Долгое время певица скрывала любимого от папарацци, но недавно стала выводить своего любимого в свет, представлять как будущего мужа и появляться с ним на спортивных мероприятиях. Недавно Сивов вручал награды судьям на церемонии КХЛ, а Нюша сопровождала его и радовала призеров своим присутствием.