Певица Нюша выставила на аукцион свое участие в детском празднике

Известная певица Нюша выставила в качестве лота на благотворительном аукционе свое участие в детском празднике. К ребенку самого щедрого жертвователя она приедет в образе сказочной принцессы Жасмин.

В своем «Инстаграме» Нюша хвастается новым образом и предлагает подписчицам угадать, в кого она нарядилась для участия в аукционе. Фолловеры быстро угадали, что она приедет на частный детский праздник в костюме арабской принцессы Жасмин, возлюбленной Алладина. Любая девочка будет рада видеть любимую певицу, переодетую в любимую героиню. Так же фанаты отмечали, что она похожа на прекрасную индийку, и что она – вылитая принцесса Жасмин. Если и этот мультфильм для девочек надумают превращать в полнометражный фильм, то лучшей исполнительницы главной роли просто не найти. Режиссером картины стоит учесть кандидатуру Анны Шурочкиной.

Угадаете кто я сегодня??? Готовим кое-что интересное… Следите на @sos_by_lenaperminova ☝️☝️☝️ #нюша #nyusha A post shared by Nyusha (@nyusha_nyusha) on Jun 2, 2017 at 4:02am PDT

В начале этого года своего любимого мужчину, подобно диснеевской принцессе, певица Нюша нашла. Чиновник Игорь Сивов, занимающий высокий пост в Федерации студенческого спорта, сделал ей предложение руки и сердца. Нюша знает, что ее любимый далек и от детских шоу, и от мира звезд, но она воспринимает этот факт нормально.

Желаю всем самых искренних чувств, пусть любовь управляет вашим сердцем❤️✨ #onelove #love #любовь #тебялюбить A post shared by Nyusha (@nyusha_nyusha) on Feb 13, 2017 at 11:54pm PST

Долгое время певица скрывала любимого от папарацци, но недавно стала выводить своего любимого в свет, представлять как будущего мужа и появляться с ним на спортивных мероприятиях. Недавно Сивов вручал награды судьям на церемонии КХЛ, а Нюша сопровождала его и радовала призеров своим присутствием.