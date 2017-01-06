Певица Юта выпускает юбилейный альбом и восхищается красотой Путина

Певица Юта выпустила юбилейный десятый по счету альбом, восхищается красотой президента РФ Владимира Путина в интервью, в общем – ведет насыщенную творческую жизнь. Альбом называется «Мои родные», и по нему видно, что между начинающей свою карьеру певицей и зрелым исполнителем – пропасть. Сейчас Юта – признанный мастер шлягера, ее песни звучат по радио и сериалах, у нее берут интервью газеты вроде «САИ-прессы».

Юта осталась рокершей по натуре, но ее творчество превратилось в эстрадное. Как ей удалось так преобразиться, она рассказала журналистам СМИ. Альбом «Мои родные» — это все совершенно новое в жизни Юты: новая направленность, новый имидж, новые и нетипичные для Юты мотивы. Это объяснимо и понятно: песни альбомов «Мои родные» и «Хмель и солод» разделяют долге 14 лет. За такое время происходит переоценка жизни и ее ценностей, рожденным во время выпуска первого альбома детям — 4 лет. Сменилось и поколение, и жизненные ориентиры, но не изменилось нечто вечно вечное и незыблемое. Это – любовь к родным и близким, любовь к Родине, просто любовь. Странно, когда в 20 лет не хочется рокерского бунтарства, а в 37 хочется его. К тому же у Юты (Осиповой Анны) случилось горе – муж умер, а это очень меняет мировоззрение.

Каждый альбом певицы, даже ранние в стиле рока и гранжа, содержат любимые ею песни. За каждую из них певице не стыдно, даже а патриотические. При этом певица себя называет «аполитичным человеком», который не лезет туда, где ему не место. Ее песня «Не вернувшийся солдат» — глубоко личная и посвященная деду, Путин в клипе «Кстати» появился только потому, что он «красивый мужчина». После начала войны в Украине на почве политики от Юты отвернулся только один человек, а это можно пережить.