Писатель Захар Прилепин стал на Донбассе командиром своего батальона

Писатель и политик Захар Прилепин отправился на Донбасс собирать свой батальон в поддержку «русского мира». На данный момент он является замкомандира спецназа, который работает с личным составом армии ДНР. Политик с пророссийскими взглядами поддерживает идею республики и хочет вернуть ДЛНР город, оставленный ранее в распоряжение ВСУ.

Попасть в подразделение писателя, который после смерти Толстых-«Гиви» сменил перо на оружие, стремятся многие. В войну с фашизмом, которую Прилепин называет Великой Отечественной, многие величайшие писатели и поэты уходили на фронт и воевали. Один только Константин Симонов с его «Жди меня, и я вернусь…» чего стоит. Литератор был правой рукой Александра Захарченко, он помогает республике с гуманитарной помощью, освещает проблему войны со всех сторон и на время вынужден забыть, что он писатель. Поклонники таланта писателя после его интервью о Донбассе и создании подразделения завалили Прилепина вопросами, и на все он ответил.

На войне у писателя много обязанностей – вести не только войну, но и пропаганду. Должность политрука упразднили, а зря: ребята его подразделения «троллят» в Сети все украинские «утки», сообщают горячее новости, опрашивают местное население, но шоу из себя делать не позволяют. Потому отсылают обратно всех журналистов с их глупыми вопросами: «Какие у батальона планы?», а на каверзные и провокационные вопросы отвечают шутками. СМИ должны понимать, что на Донбассе идет война.