Платье Кэти Перри лопнуло: певицу подвел наряд на «оскаровской» вечеринке

На вечеринке после вручения премии «Оскар» Кэти Перри удивила всех окружающих. Певицу подвел наряд, который в самый разгар мероприятия лопнул.

Для вечеринки знаменитость выбрала блестящее платье в бронзовом цвете. На мероприятии оно сзади разошлось по шву, в результате окружающие увидели оголенный тыл Кэти. Этот инцидент привлек большое внимание. Стоит отметить, что платье лопнуло после того, как девушка слишком резко наклонилась вперед. Этот момент успел сфотографировать кто-то из окружающих, а после сразу опубликовал фото в Твиттер. Необходимо уточнить, что певица не подозревала, что в такой неприятный для нее момент была запечатлена.

Кэти Перри напрасно переживала, поклонники стали ее защищать, при этом критикуя недоброжелателей: «И пусть узкий наряд, зато он подчеркивает все лучшие стороны Кэти», «Такое могло произойти абсолютно с каждым». Что касается реакции певицы, она предпочла вовсе сделать вид, что ничего не произошло, и просто проигнорировала активное обсуждение ее неприятности.

Напомним, вечеринку певица посетила вместе со своим старым приятелем Дереком Бласбергом, который является журналистом. После к ним присоединился Орландо Блум, с которым Кэти сейчас состоит в отношениях.