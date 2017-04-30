Платная музыка в «ВКонтакте»: соцсеть обновляет собственный музыкальный сервис

Отныне для каждого пользователя соцсети музыка в «ВКонтакте» будет платная. Социальная сеть занимается обновление собственного музыкального сервиса. Теперь для того, чтобы прослушать музыку без рекламы, необходимо выполнить платную подписку.

На днях администрация «Вконтакте» сообщила об обновлении собственного музыкального сервиса. Стоит отметить, что доступ ко всем музыкальным файлам остается бесплатным, пользователям лишь придется прослушать рекламу. Чтобы наслаждению музыкой ничего не мешало, соцсеть предлагает воспользоваться платной подпиской. После ее оформления, музыку можно воспроизводить в режиме офлайн с помощью сервиса Boom. Цена такой подписки составляет около 149 рублей.

В приложении Boom имеется бесплатный тариф, с его помощью можно выполнить сохранение до 1 часа музыки, но эта возможность работает лишь в течении 90 дней. С помощью аудиорекламы, пользователю приложения будет рекомендоваться музыка, исходя из прослушанных ранее композиций.

Необходимо отметить, изменения в прослушивании композиций коснулись лишь веб-версии и мобильного приложения. К еще одному нововведению в новой версии мобильного приложения необходимо отнести возможность отключения функции кеширования контента, для дальнейшего прослушивания во время отсутствия Интернета.

Ранее администрация Яндекс проинформировала о введении рекламы во время прослушивания в своем сервисе.