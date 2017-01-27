Побои в семье были выведены Госдумой из Уголовного кодекса

Госдума приняла законопроект, который выводит побои в семье из Уголовного кодекса. За это проголосовали 300 депутатов, против — лишь три человека. КПРФ не голосовали за данное решение.

Закон внесли в Думу РФ осенью прошлого года, его инициаторами стали депутаты-единороссы во главе с Ольгой Баталиной. Исходя из закона, из 116-й статьи уберут фразу «по отношению к родным лицам». В результате решения выводится из-под уголовной ответственности нанесение побоев родственным лицам. На сегодняшний день в РФ существует закон, если побои были совершены в семье, их принято считать уголовным правонарушением, а за пределами семьи – административным.

«Авторы нововведения проигнорировали правовую позицию, которая предусматривает недопустимость нарушения неприкосновенности человека. Из-за данного закона насилие станет нормой поведения», — говорит Юрий Синельщиков, который является зампредседателем комитета по законодательству.

Владимир Жириновский согласен с новым законом: «Большая часть браков – по расчету. Если нет любви, а идете в ЗАГС только для того, чтобы заиметь жену или мужа. Только когда будет настоящая любовь, будет наблюдаться тишина. Какие побои могут быть в семье, где любят друг друга. И где есть ребенок долгожданный, где его любят».