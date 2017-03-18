Почему подростки не могут выйти из смертельной группы «Кит»?

Что заставляет подростков становиться участниками группы «Синий кит» и других «групп смерти»? С начала 2017 года этот вопрос стал еще более актуальным. Ответ на него попытался дать представитель так называемой «Кибердружины» Григорий Пащенко.

После ареста Филиппа Лиса в конце прошлого года, казалось, страшная «эпидемия» подростковых суицидов подошла к концу. Как оказалось, ситуация стала только ухудшаться. Власти и родители уже приняли кардинальные меры, чтобы уберечь детей от никому не нужной смерти, но проблему решить пока так и не удалось.

Григорий Пащенко из «Кибердружины» считает, что люди, которых принято называть «кураторами», на самом деле являются хорошо подготовленными и обученными специалистами. Они – профессиональные психологи, — считает Пащенко. Такие кураторы детально изучают личность ребенка, прежде чем начать давать ему задания. Смотрят, чем увлекается подросток, какие странички читает, что лайкает, какую музыку слушает.

Сперва ведется навязывание депрессии – посредством тематического контента (фотографии, видео, музыка). Ребенок впадает в депрессию, становится легко контролируемым, особенно дети возрастом до 14 лет. В процессе игры кураторы вычисляют персональные данные об игроке, в случае попытки выйти из игры угрожают смертью его родным и друзьям.

Пащенко уверен, что общество сейчас специально умалчивает о большинстве случаев подростковых самоубийств, чтобы не поднимать еще больший ажиотаж. По его словам, это – правильная тактика.