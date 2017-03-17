Почта России отправила посылку Гендальфу из «Властелина колец»

Почта России отправила письмо знаменитому персонажу Гендальфу из фантастической саги «Властелин колец». Как оказалось, сотрудники почтового отделения неправильно занесли фамилию известного российского ученого Михаила Гельфанда.

Об этом забавном происшествии сообщил лично Михаил Гельфанд на своей страничке в «Фейсбуке». Он признался, что подобная путаница с его фамилией возникает уже не первый раз. По его словам, сотрудница Почты России, судя по всему, просто допустила опечатку, указывая фамилию получателя, в результате чего получился такой забавный результат.

В Почте России уже отреагировали на инцидент. Представитель сервиса в соц. сетях Дмитрий Маркин заявил, что если на самом отправлении фамилия указана правильно, то посылка будет доставлена адресату без каких-либо проблем, а получить ее тоже не будет проблемным.

Путаница в Почте России вызвала бурную реакцию соц. сетей. В Интернете появились мемы и шутки на эту тему.

Гендальф является известным персонажем – магом из популярной фантастической саги «Властелин Колец» и фигурирует во всех трех частях кинокартины. Михаил Гельфанд – известный российский ученый РАН, специализирующийся на биоинформатике.