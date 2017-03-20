Поддержавший Трампа, а не Клинтон, актер Тим Аллен сравнил Голливуд с концлагерем

Актер Тим Аллен решил не «дружить против Трампа всем Голливудом» и сделал 8 ноября прошлого года свой выбор. А Голливуд, который дружно на него набросился, Тим Аллен сравнил с фашистской Германией. Получается, человеку нельзя иметь свою точку зрения, и люди, говорящие ему о «демократии», ведут себя как тираны.

Комик не позволит учить себя «свободе слова» тем, кто пресекает инакомыслие. Ему, как человеку и артисту, могут и вовсе нравиться «обе стороны одинаково», и он не станет идти на поводу у большинства, выбравшего Клинтон. Хотя почему это богеме не нравится Дональд Трамп – бунтарь, «хулиган» и «выскочка», который достиг огромных высот? Но любить избранного президента или не любить – дело вкуса, но упрекать его сторонника в том, что его не убедили, а запугали – настоящий фашизм. Актер вращается в «фабрике грез», он она все больше превращается в «фабрику лицемерия».

Американцы считают, что если человек заявляет о своих взглядах как о единственно верных, то у него огромные проблемы. В шоу Джимми Киммела Тим Аллен отметил, что в этом случае проблемы у большей части Голливуда. Надо уловить, какое настроение у них преобладает и вести себя тихо и осторожно. Плохо, когда актерская «тусовка» кого-то начинает считать изгоем. Попробуй только заступиться за «грубияна Трампа» — нагрубят так, что все грубые высказывания президента покажутся инаугурационной речью.