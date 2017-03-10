Подробности опасной для подростков игры «Синий кит»

На сегодняшний день среди молодого поколения набирает популярность опасная игра «Синий кит». Родители подростков стали опасаться за жизнь своих детей.

«Группы смерти» активно распространяются по всей территории России, а также появились в других странах. Эти молодежные движения существуют не первый год, количество пострадавших от данных опасных развлечений перевалило за сотни.

Символом игры является кит, это млекопитающее одно из немногих, которое осознанно может пойти на суицид. Для этого они массово выбрасываются на сушу. В интернете подобных групп очень много, им дали различные названия: «Тихий дом», «Море китов», «f57» и другие. Игра затягивает детей, ее призыв – смерть, а правила игры им диктуют совершенно посторонние личности. Развлечение нельзя сравнивать с веселой игрой, так как здесь подростком запугивают и шантажируют.

Чтобы стать участником игры нужно просто начать переписку с администраторами подобных групп, именно они будут выдавать детям задания, всего их насчитывается 50.

Напомним, осенью пару лет назад Рената Камболина покончила жизнь самоубийством, бросившись под приближающийся поезд. Школьница перед своей кончиной в социальной сети опубликовала снимок на фоне поезда, подписав его «ня.пока». Этой историей, которая вызвала шок у жителей России, воспользовались создатели суицидной группы «f57», они утверждали, что на смерть девушка пошла после просмотра ролика, опубликованного на их странице. Таким образом они раскрутили свое сообщество.