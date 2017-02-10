Подросток рассказал об участии в игре «Синий кит»

Подросток, который является участником игры «Синий кит» рассказ подробности этого опасного развлечения. Его первым заданием стал порез руки.

Юноша из казахстанского города Актау нанес себе ранения после вступления в игру «Синий кит», которая доводит детей до самоубийства. Шестиклассник рассказал, что требование порезать руку являлось первым заданием, которое он получил от куратора данного опасного развлечения. Юношу привлекла игра после того, как в нее вступил его товарищ.

«Решил попробовать поиграть, для этого написал в своем аккаунте «ВКонтакте» необходимые фразы: «Синий кит», «ЯвИгре», «Ожидаю инструкцию». Но после этого мне никто не написал, так я ожидал сообщения на протяжении трех дней. Прошла неделя и товарищ получил ответ, после я принял решение повторить эти фразы, но отправив их куратору моего знакомого. Лишь после этого я получил первое задание, которое заставило меня порезать руку», — говорит школьник.

Мальчик нанес на свою руку более 50 порезов, а после, сфотографировав это, выслал куратору.

«В нашей школе проходила проверка, у меня обнаружили раны. На то время я уже решил завершить», — говорит мальчик.

Он утверждает, что не планировал дойти до 50 уровня, где последним заданием является самоубийство. В управлении образования Мангистауской области рассказали, что на сегодняшний день со школьником работает психолог.