Погода в Москве: 26 января в столицу придет существенное потепление с осадками

Погода в Москве понемногу движется в сторону потепления. Сегодня, 26 января, в российской столице существенно потеплеет по сравнению с предыдущими днями, а местами в городе даже будет идти небольшой снег.

Нынешняя зима выдалась одной из самых экстремальных в Москве за последние годы. В январе было установлено немало температурных рекордов последнего десятилетия. Накануне в город вновь пришли экстремальные морозы. Однако теперь холода постепенно покинут столичный регион. Уже сегодня, 26 января, в городе будет значительно теплее.

Тем не менее, снимать парки и шубы пока рано. Синоптики прогнозируют, что сегодня в Москве будет не теплее -12 градусов. По состоянию на текущий момент столбики термометров показывают от -15 до -19 в зависимости от района. В области прохладней в среднем на один или два градуса.

Фактические ощущения мороза усиливает ветер, скорость которого в Москве составляет шесть км/час. Синоптики прогнозируют, что к вечеру ветер усилится, но воздух прогреется на несколько градусов.

Действительно значимо потеплеть в городе должно уже с завтрашнего дня. На 27 января синоптики прогнозируют потепление до -5 градусов, а порой и выше. В течение последующих дней в столичном регионе сохранится относительно теплая погода. Осадков не ожидается. Местами будет сильный ветер.