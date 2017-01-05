Погода в Москве: на Рождество жителей столицы ждут крепкие морозы

Утром сегодняшнего дня в столице РФ наблюдалась солнечная погода. Метеобюро сообщается, что на протяжении всего дня будет идти снег. Об этом передает российское издание.

5 января в Москве будет сохраняться минусовая температура, а именно 5-7 градусов, в Подмосковье данный показатель будет доходить до -10 градусов. Ожидается ветер северного направления, его скорость достигнет 6-11 метров в секунду. Также в четверг наблюдается незначительный рост атмосферного давления. Так, среднесуточная температура приблизилась к климатической норме. Для здоровья москвичей такие погодные условия являются комфортными и не вызывают метеопатические реакции.

Синоптики сообщают, что на Рождество жителей столицы ждут крепкие морозы. Специалисты центра «Фобос» утверждают, что 7 января утром придет антициклон. Данный день будет характеризоваться переменной облачностью, осадков не будет наблюдаться. Ночью ожидается снижение температуры до 24-26 градусов с минусом, по области ожидается температура 28-31 градусов с минусом. Днем ожидается незначительное потепление до -18 градусов.

Необходимо отметить, что ранее данный центр сообщал иную информацию. Так, специалисты рассказывали о том, что временное похолодание сойдет к Рождеству. Синоптики также сообщают, что морозы не оставят столицу на протяжении двух дней, а в конце текущей недели с запада ожидается приход теплого воздуха, что приведет к потеплению.