Поклонская прокомментировала совместный снимок с Алексеем Учителем

Как оказалось, фотография, на которой Наталья Поклонская запечатлена вместе с режиссером Алексеем Учителем, была сделана еще 12 июня в Кремле. Там они встретились во время проведения торжественной встречи в честь Дня России.

Как недавно прокомментировала Наталья Поклонская, на той фотографии, которая начала распространяться по социальным сетям только сейчас, она была запечатлена с Алексеем Учителем во время того, когда они обсуждали недопустимость нецелевого расходования денег, выделенных на создание фильма “Матильда”. Тогда к ним подошёл неизвестный молодой человек и спросил разрешение, чтобы сделать их совместный снимок. Он не стал называть истинные причины, по которым захотел сделать этот снимок, однако теперь Наталья начинает понимать, для чего это было нужно. Она добавила, что их встреча тогда не продлилась более получаса, причем инициатором их общения стал Учитель.

Тогда режиссер позвал политика посмотреть нашумевший фильм “Матильда”, но получил отрицательный ответ. Поклонская тогда сослалась на наличие заключения экспертизы и посоветовала режиссеру дать посмотреть свое творение специалистам, чтобы они смогли найти доказательства, для людей написавших жалобы на имя Натальи. Затем они заговорили о финансировании картины. Алексей рассказал ей, что с большой вероятностью заявленный сценарий будет иметь отличия того, что будет в картине. На что Поклонская напомнила о существовании закона и условий государственного контракта, согласно которому Учитель получил деньги на создание фильма. Наталья отмечает, что сценарий фильма и готовый фильм, на который были выделены сотни миллионов рублей, не должны иметь различий.